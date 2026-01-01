Şırnak'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Şırnak'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Şırnak genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasına göre; resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim faaliyetleri durduruldu.

Öte yandan eğitime ara verilen günlerde, malûl, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile ya da çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Şırnak Valiliği, alınan kararın vatandaşların can güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti.