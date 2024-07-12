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Şırnak'ta Bozdoğan - 49 operasyonu! 36 adet tüfek ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-49” operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeğinin ele geçirildiğini duyurdu.

12.07.2024 - 14:04 |
Şırnak'ta Bozdoğan - 49 operasyonu! 36 adet tüfek ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-49” operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Şırnak'ın Merkez İlçesi Taştepe kırsalında yapılan operasyon sonucu;

Naylona sarılmış ve toprağa gömülü halde 36 adet AK-47 Piyade tüfeği ele geçirildi.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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