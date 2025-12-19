GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞırnak Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
HaberlerGündem Haberleri Şırnak Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında

Şırnak Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında

19.12.2025 - 23:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞIRNAK (İHA)

Şırnak Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğretmen olarak görev yapan S.Ö.'nün, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Öğrencilerin şikayeti üzerine S.Ö., Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğretmenin dijital materyallerinin (telefon, bilgisayar) incelemelerinin yapılacağı, yarın da savcılığa sevk edilebileceği belirtildi.

İddialar ile ilgili 7 öğrenci ifade verdi. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da iddiaların incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Güncel Haberler

Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum
#Dünya

Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum

Şırnak Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
#Gündem

Şırnak Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında

Kabadüz'de 2 katlı ahşap ev yandı
#Gündem

Kabadüz'de 2 katlı ahşap ev yandı