Şırnak-Cizre karayolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Kaynak: ŞIRNAK (İHA)

Şırnak-Cizre karayolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak-Cizre karayolu üzerinde mezbahane yakınındaki virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki şarampole savruldu. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

