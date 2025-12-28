Sinop'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Sinop'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
28.12.2025 - 22:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sinop'ta kar yağışı etkili oluyor. Sinop'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."

