Sinop’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Sinop’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 2 Ocak Cuma günü için ara verildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il merkezi ile Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, halk eğitim kursları ve özel öğretim kurslarında eğitim-öğretimin bir gün süreyle durdurulduğu bildirildi.

Boyabat, Gerze ve Dikmen ilçelerinde ise taşımalı eğitim öğretim yönetmeliği kapsamındaki eğitim faaliyetlerine 2 Ocak Cuma günü ara verilirken, Durağan ilçesinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, eğitime ara verilen Sinop il merkezi, Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan engelli, malul, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel ile güvenlik ve sağlık birimleri dışında görev yapan, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde ise taşımalı eğitim kapsamında görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli olacağı belirtildi.