Sinop'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 12 Ocak 2026 Pazartesi Sinop'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Sinop Valiliği, il genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ilçeye bağlı bazı köylerde taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla karar alındığı belirtildi. Buna göre Merkez ilçeye bağlı Akbaş, Altınyayla, Çakıldak, Eymür, Göller, Göllü, Kirençukuru, Oğuzeli, Sazlı, Tepealtı, Tıngıroğlu ve Türkmen köylerinde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim taşımaları durduruldu. Aynı güzergâhlardan Özel Servis Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan öğrenci taşımaları da bu kapsamda değerlendirildi.

Açıklamada, mevcut hava koşullarının seyrine göre ilçelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin kararların ise ilgili kaymakamlıklar tarafından alınacağı vurgulandı. Valilik, kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.