Sinop'ta katliam gibi kaza! 4 kişi yanarak hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sinop-Boyabat yolu Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B. hakimiyetindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil ile çarpıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Postada yer alan habere göre, kazada 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Dr. Mehmet Turan Yazlak ve Ender Çoraklı hayatını kaybederken, Dr. Beyza Nur Çetin yaralandı.

34 FA 3602 plakalı araçta bulunan şoför S.B. yaralanırken, R.T. hayatını kaybetti. Ayrıca 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Dr. Sena Sakin kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN KOCA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Koca, paylaşımında "Sinop’un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, biri ise yoldan karşıya geçen vatandaşımızdır. Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, yoldan karşıya geçen vatandaşımızsa yoğun bakımda takip ediliyor. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

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