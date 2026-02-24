Sinop’ta evlilikler azaldı, boşanmalar ilk 5 yılda yoğunlaştı

Haberin Devamı

Sinop’ta 2024 yılında bin 304 olan evlenen çift sayısı, 2025 yılında bin 231’e geriledi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2025 yılında binde 5,44 olarak kaydedildi. Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,7, kadınlarda ise 25,9 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,7 yaş olarak hesaplandı.

Boşanan çift sayısı ise 2024 yılında 492 iken 2025 yılında 475 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızı binde 2,10 oldu. Kadınlarda boşanmanın en fazla görüldüğü yaş grubu 35-39 olurken 89 boşanma bu yaş aralığında gerçekleşti. Erkeklerde ise en fazla boşanma 93 kişi ile 40-44 yaş grubunda görüldü.

2025 yılında boşanmaların yüzde 31,2’si evliliğin 1-5 yılı içinde gerçekleşti. Evlilik süresi 16 yıl ve üzeri olan çiftlerde boşanmaların oranı yüzde 30,1 olurken, 6-10 yıl arası evliliklerde bu oran yüzde 20,4, 11-15 yıl arası evliliklerde ise yüzde 14,5 olarak kaydedildi. Evliliğinin ilk yılı dolmadan boşanan çift sayısı 18 olurken, bu sayı toplam boşanmaların yüzde 3,8’ini oluşturdu.



Evlenme sayıları

2021 yılında bin 252 olan evlenen çift sayısı, 2022’de bin 208’e geriledi. 2023 yılında yeniden artış göstererek bin 258’e yükselen sayı, 2024’te bin 304 ile son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak 2025 yılında evlilik sayısı tekrar düşerek bin 231 olarak kaydedildi.



Boşanma sayıları

2021 yılında 427 olan boşanan çift sayısı, 2022’de 458’e, 2023’te 462’ye yükseldi. 2024 yılında 492 ile son beş yılın en yüksek seviyesine çıkan boşanma sayısı, 2025 yılında 475’e geriledi.