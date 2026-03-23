Sinoplu üretici kazancak! Dev destek paketi açıklandı
Sinop’ta üreticilere büyük destek geldi! Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında tarım ve hayvancılık ekipmanlarında yüzde 70’e varan hibe desteği sağlanacak. Destek için başvuruları 23 Mart–10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Sinop’ta kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen KDAKP kapsamında, çiftçilerin maliyetlerini düşürecek dev bir hibe paketi açıklandı.
Yüzde 70 gibi yüksek bir hibe oranıyla sunulan destekler, silaj makinesinden modern ahır yapımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
YÜZDE 70 HİBE DESTEĞİ
Hibe programı dahilinde desteklenecek ana başlıklar şu şekilde sıralandı:
Tarım makineleri: Silaj makinesi, yem karma makinesi, ot toplama makinesi.
Arıcılık: 10 adet modern arı kovanı. Sera: 250 m sera kurulumu. Hayvancılık: 100 m çadır şeklinde yeni ahır yapımı.
Hibeden yararlanmak isteyen üreticilerin 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuruların, ilgili ilçe tarım ve orman müdürlüklerine şahsen yapılması gerektiği bildirildi.