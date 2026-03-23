Sinoplu üretici kazancak! Dev destek paketi açıklandı

Sinop’ta kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen KDAKP kapsamında, çiftçilerin maliyetlerini düşürecek dev bir hibe paketi açıklandı.

Yüzde 70 gibi yüksek bir hibe oranıyla sunulan destekler, silaj makinesinden modern ahır yapımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Hibe programı dahilinde desteklenecek ana başlıklar şu şekilde sıralandı:

Tarım makineleri: Silaj makinesi, yem karma makinesi, ot toplama makinesi.

Arıcılık: 10 adet modern arı kovanı. Sera: 250 m sera kurulumu. Hayvancılık: 100 m çadır şeklinde yeni ahır yapımı.

Hibeden yararlanmak isteyen üreticilerin 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuruların, ilgili ilçe tarım ve orman müdürlüklerine şahsen yapılması gerektiği bildirildi.