Sınır karakoluna saldırıya misliyle karışık verildi MSB açıkladı: 6 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 Asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası hain terör örgütü PKK/KCK/YPG üyelerinin bulunduğu bölgeler yoğun topçu atışı ile yerle bir edildi.

Saldırı sonrası havadan ve karadan belirlenen hedeflere yapılan yoğun topçu atışları ile teröristlerin bulunduğu iddia edilen noktalar yerle bir edilirken, hedeflerin yerle bir edildiği anlar anbean kaydedildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede belirlenen terör hedeflerine topçu atışlarının devam edeceğini açıkladı.

1 ASKER KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.