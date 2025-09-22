GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSinemaseverleri sevindiren haber! 27-28 Eylül'de biletler 80 lira olacak
HaberlerGündem Haberleri Sinemaseverleri sevindiren haber! 27-28 Eylül'de biletler 80 lira olacak

Sinemaseverleri sevindiren haber! 27-28 Eylül'de biletler 80 lira olacak

22.09.2025 - 18:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Sinemaseverleri sevindiren haber! 27-28 Eylül'de biletler 80 lira olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini duyurdu.

Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema festivali başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir" dedi.

Güncel Haberler

Tarlada 8 liraya alınıyor! Sadece bir işlemden geçtikten sonra 60 liraya satılıyor
#Gündem

Tarlada 8 liraya alınıyor! Sadece bir işlemden geçtikten sonra 60 liraya satılıyor

Sinemaseverleri sevindiren haber! 27-28 Eylül'de biletler 80 lira olacak
#Gündem

Sinemaseverleri sevindiren haber! 27-28 Eylül'de biletler 80 lira olacak

Aydem Enerji’de üst düzey iki atama
#Çalışma Hayatı

Aydem Enerji’de üst düzey iki atama