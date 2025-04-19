GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSınavlardaki "joker" adaylara 32 ilde operasyon: 301 gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Sınavlardaki "joker" adaylara 32 ilde operasyon: 301 gözaltı

Sınavlardaki "joker" adaylara 32 ilde operasyon: 301 gözaltı

19.04.2025 - 13:50Güncellenme Tarihi:
Sınavlardaki "joker" adaylara 32 ilde operasyon: 301 gözaltı

Bitlis merkezli 32 ilde, ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine "joker" aday yerleştirerek usulsüzlük yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 301 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bitlis ve ilçelerindeki sürücü kurslarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında joker kişileri yerleştiren, sınavlarda kopya düzeneği kullanarak usulsüz şekilde sürücü belgesi alanlar tespit edildi.

Bitlis merkezli 32 ilde, bu suçları işleyenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 43 organizatör ve suça karışan 258 şüpheli gözaltına alındı, 12 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, gaz bombası, 348 tabanca fişeği, 36 tüfek kartuşu, 11 AK-47 fişeği, kopya düzeneğinde kullanılan 9 cep telefonu ve 3 kulaklık, 5 sahte kimlik, 5 sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haberin Devamı

 

Güncel Haberler

Ece Gürel'in otopsi raporu belli oldu! Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti
#Gündem

Ece Gürel'in otopsi raporu belli oldu! Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek
#Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek

Sınavlardaki "joker" adaylara 32 ilde operasyon: 301 gözaltı
#Gündem

Sınavlardaki "joker" adaylara 32 ilde operasyon: 301 gözaltı