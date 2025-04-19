Sınavlardaki "joker" adaylara 32 ilde operasyon: 301 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bitlis ve ilçelerindeki sürücü kurslarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında joker kişileri yerleştiren, sınavlarda kopya düzeneği kullanarak usulsüz şekilde sürücü belgesi alanlar tespit edildi.

Bitlis merkezli 32 ilde, bu suçları işleyenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 43 organizatör ve suça karışan 258 şüpheli gözaltına alındı, 12 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, gaz bombası, 348 tabanca fişeği, 36 tüfek kartuşu, 11 AK-47 fişeği, kopya düzeneğinde kullanılan 9 cep telefonu ve 3 kulaklık, 5 sahte kimlik, 5 sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.