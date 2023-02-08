Sinan Ateş'in cinayetinde yeni gelişme! Eray Özyağcı tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 1'i avukat 18 kişi tutuklandı.



Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı da 2 gün önce göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalandı. Askeri birliklerce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısı vekiline ifade veriyor.



'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLAMA



Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Eray Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısı vekiline ifade verdikten sonra 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özyağcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.