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Simurg Sarsılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Bağlar Kaynartepe muhtar adayı Simurg Sarsılmaz mı?

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu iddia edilen model Simurg Sarsılmaz  sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Simurg Sarsılmaz kimdir, muhtar adayı mı oldu?

28.02.2024 - 09:55 |
Simurg Sarsılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Bağlar Kaynartepe muhtar adayı Simurg Sarsılmaz mı?

Diyarbakır’da model Simurg Sarsılmaz, 4 erkek adaya karşı muhtarlık için yarışacak. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına talip olan model Simurg Sarsılmaz, başka aday çıkmaz ise 4 erkek adaya karşı yarışacak. Peki, Simurg Sarsılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Bağlar Kaynartepe muhtar adayı Simurg Sarsılmaz mı?

SİMURG SARSILMAZ KİMDİR?

Sarsılmaz, Diyarbakır Tekstilkent’de üretim yapan yerel firmaların reklam yüzü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sarsılmaz, aynı zamanda bir Amedspor taraftarı. Sarsılmaz'ın muhtarlık adaylığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SİMURG SARSILMAZ ASLEN NERELİ?

Simurg Sarsılmaz aslen Diyarbakırlıdır.

SİMURG SARSILMAZ NEDEN MUHTARLIK ADAYI OLDU?

Simurg Sarsılmaz, Kaynartepe mahallesinde yaşayan kadınların yaşadığı zorluklardan kurtulması ve çektikleri çilenin sona ermesi için muhtarlığa aday olduğunu belirtiyor. Sarsılmaz, "Mahallemizde kadınların birçok sorunu var. Bu sorunların çözümü için muhtar olmak istiyorum. Kadınların sesi olmak ve onları temsil etmek istiyorum." diyor.

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