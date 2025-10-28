Şimşekler geceyi aydınlattı, ardından yaşanan deprem ise korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Körfez genelinde etkili olan şimşek fırtınası sırasında yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Ardışık doğa olayları, bölge halkının kafasında farklı sorular oluştururken, sosyal medyada birçok kullanıcı aynı anda yaşanan bu doğa olaylarının tesadüf olup olmadığını tartıştı.

AFAD ve meteoroloji ekipleri, bölgede hem deprem hem de hava durumu gelişmelerini yakından takip ediyor.