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Silivri'de otluk alanda yangın! Alevler bölgedeki evleri tehdit ediyor

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. İtfaiyenin, çevredeki evlere sıçrama tehlikesi bulunan yangına müdahalesi sürüyor.

14.07.2024 - 16:53 | | AA/İHA
Silivri'de otluk alanda yangın! Alevler bölgedeki evleri tehdit ediyor

Edinilen bilgilere göre, Silivri Gazitepe Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yol kenarına ulaşan alevler, trafikteki vatandaşları da tehdit etti.

YANGINDAN KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken yangından kaçmaya çalışan vatandaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı. Yangın nedeniyle ayçiçeği tarlaları, meyve bahçeleri büyük zarar gördü.

Silivri Belediyesi ekipleri, bölgedeki evlerin tahliyesi için çalıma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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