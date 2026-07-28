Silivri'de can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren kişi son anda kurtarıldı

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İstanbul Silivri'de bulunan Selimpaşa Halk Plajı'nda denize giren 58 yaşındaki bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Yaşanan olay, plajda kısa süreli paniğe neden oldu.

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, denizde çırpınan kişiyi fark eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri, jet skiyle hızla olay yerine ulaştı. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı güvenli şekilde sudan çıkararak kıyıya ulaştırdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlara cankurtaran bulunan alanlarda denize girmeleri ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.