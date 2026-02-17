Silivri gece yarısı ayağa kalktı: Bina girişinde birden alev aldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.02.2026 - 07:20
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Silivri ilçesinde bir bina girişinde yer alan elektrik trafosu alev aldı. İki kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Özgür Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın girişindeki elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenle patladı. Trafodan çıkmaya başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri aynı zamanda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişileri binadan tahliye etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

