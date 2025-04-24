Silivri depremini 20 gün önceden bildi, gözler yine onda! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı deprem açıklamaları!

İstanbul’u sarsan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından dikkatler bir kez daha Türkiye'nin en tartışmalı yer bilimcilerinden biri olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a çevrildi. Depremden tam 20 gün önce Silivri ve Kumburgaz bölgelerini işaret ederek “6- 6.5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor” diyen Üşümezsoy, adeta nokta atışı yaptı.

Dün gerçekleşen ve korkuya neden olan depremin ardından, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında canlı yayına katılan Üşümezsoy, ses getiren açıklamalarda bulundu. Sunucular Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın konuğu olan Üşümezsoy’un sözleri oldukça çarpıcıydı.

İSTANBUL’DA DEPREM BİTTİ Mİ?

Depremin ardından panik havası sürerken, Üşümezsoy açıklamalarında "Bu sarsıntı büyük İstanbul depreminin ayak sesi değil, bağımsız bir enerji boşalmasıdır.” dedi

NACİ GÖRÜR’E VE CELAL ŞENGÖR’E SERT YANIT!

Bilim dünyasında sık sık karşı karşıya geldiği Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör’e cevap veren Üşümezsoy “Korku ve felaket tellallığı yapmak yerine, halkı gerçekçi senaryolarla bilgilendirmeliyiz. Bilimsel farklılıklar olabilir ama halkı paniğe sürüklemek etik değildir. Ortada muhatap olabileceğim bir yapı yok. Hayatında araziye çıkmamış, hayatında fay incelememiş insanlara ben ne anlatabilirim? Celal Şengör’ün deprem iddiaları da tutarsız. Adalar fayında bir risk yok. Adalar fayı milyonlarca yıldır ölü. Ben zaten iddialarını çürüttüm. Açıklamaları bilimsel değil.” İfadelerini kullandı.

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Naci Görür’ün sıkça dile getirdiği “İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak” açıklamasını da eleştiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu söylemin halkta gereksiz panik yarattığını belirterek şunları söyledi:

“Böylesine büyük bir deprem olasılığına dair söylemler gerçek verilerle desteklenmiyor. Bu tür açıklamalar, bilimsellikten uzak ve kamuoyunu gereksiz endişeye sürüklüyor.”

NEREDE DEPREM BEKLİYOR?

İstanbul’da artık büyük bir deprem olmayacağının altını çizerek izleyenlerin yüreğine su serpen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.2’lik depremi 20 gün önceden adeta nokta atışı yaparak haber vermişti. Bunun üzerine “Bundan sonra nerede deprem bekliyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapta İzmir’e dikkat çekti ve “Narlıdere-Karaburun fayından korkuyorum” dedi.