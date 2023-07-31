Şile'de sahil boşaltıldı: Denizde 28 adet top mermisi bulundu!

Şile Sofular Köyü'nde sahilde denizde top mermisi bulundu. Jandarma ekipleri tedbir amacıyla plajı vatandaşlara kapattı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti sürmekte olup tespit edilen mühimmatın imha işlemi, 1200 metrelik yarı çaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli emniyet tedbirlerin alınmasına müteakip 2 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecektir" denildi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Şile Sofular Köyü, Sofular Halk Plajı'nda yüzmeye gelen bir vatandaş denizde çok sayıda patlamamış top mermisi olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi. Sahil boşaltılırken, plaja girişler kapatıldı.

9 ŞÜPHELİ CİSİM TESPİT ETTİ



Olayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "28 Temmuz 2023 tarihinde saat 09.00 sıralarında Şile İlçesi Sofular Mahallesi sahilinde deniz içerisinde patlamamış mühimmat bulunduğuna dair alınan ihbar sonrası bölge güvenlik çemberine alınmış, ancak hava koşulları nedeniyle dalış faaliyeti yapılamamıştır.

29 Temmuz 2023 günü icra edilen dalış faaliyetinde sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1.5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sas Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlenmiştir. 30 Temmuz saat 10.00 SAS timi tarafından dalış icra edilmiş bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespiti yapılmış olup tespit edilen mühimmatlardan, karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için Şile Nöbetçi Savcısı onayı dahilinde SAS timi tarafından SAS Grup Komutanlığı'na intikal ettirilmek üzere karaya çıkarılmıştır. SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti sürmekte olup tespit edilen mühimmatın imha işlemi, 1200 metrelik yarı çaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli emniyet tedbirlerin alınmasına müteakip 2 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecektir" denildi.