GaziosmanpaÅŸa 10.Asliye Ceza Mahkemesinde 1 Åžubat'ta gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, tutuklu sanÄ±klar Mithat Topal ve Maksut YÄ±ldÄ±z'Ä±n tutuklu kaldÄ±klarÄ± sÃ¼re ve kaÃ§ma ÅŸÃ¼pheleri bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tahliyelerine karar verilmiÅŸti. Tahliye kararÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Mithat Topal'a Â Ä°stanbul 13.Aile Mahkemesi'nce 2 AralÄ±k 2021'de verilen uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± gereÄŸince 3 ay sÃ¼reyle uygulanmasÄ± iÃ§in elektronik kelepÃ§e takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Her iki sanÄ±ÄŸÄ±n tahliye kararÄ±na yÃ¶nelik GaziosmanpaÅŸa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca itiraz edilmiÅŸti. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± deÄŸerlendiren Ä°stanbul 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi itirazÄ± kabul ederek sanÄ±klarÄ±n tutuklanmalarÄ±na yÃ¶nelik yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verdi. Polis ekipleri yeniden yakalanmalarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. BeyoÄŸlu AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi polisleri 19.30 sÄ±ralarÄ±nda BeyoÄŸlu Ã‡ukur Mahallesi Kalyoncu KulluÄŸu Caddesi Ã¼zerinde Mithat Topal'Ä± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Topal, KasÄ±mpaÅŸa Polis Merkezi AmirliÄŸi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.