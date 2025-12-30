Siirt'te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Siirt'te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Siirt Valiliği beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Siirt Valiliği, gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.