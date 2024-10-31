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Siirt'te kuyumcudaki hırsızlık anı kameraya böyle yansıdı!

Siirt'te kuyumcudan altın kolye çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

31.10.2024 - 14:48 | | AA
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Batı Mahallesi Şeyh El Hazin Caddesi'nde, T.Ç'ye ait kuyumcu dükkanına gelen şüpheli M.N.A. kuyumcudan talep ettiği kolyeyi inceledi.
Bir süre diğer altınları da inceleyen zanlı, kuyumcunun başka işle ilgilendiği sırada elindeki altın kolyeyle olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerince, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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