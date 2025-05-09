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Siirt'te kaybolan 14 yaşındaki Mustafa'yı arama çalışmaları sürüyor

09.05.2025 - 17:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)-

Siirt'te kaybolan 14 yaşındaki Mustafa'yı arama çalışmaları sürüyor

Siirt'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan Mustafa Kaya (14) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Kezer Çayı'na giren Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.

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