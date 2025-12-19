Siirt'te haftanın her günü ücretsiz hizmet verecek!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.12.2025 - 15:23
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatları doğrultusunda, öğrencilerin ve gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla Tarım Ağaç Müzesi bünyesinde bulunan kütüphane, haftanın 7 günü hizmet verecek.

Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler ile mezun gençlere yönelik olarak düzenlenen kütüphane, her gün saat 22.00’ye kadar açık olacağı, Siirt Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan kütüphanede, bilgisayar, internet erişimi ve modern donanımıyla öğrencilerin kullanımına sunulacak. Kütüphane aynı anda 60 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek.

