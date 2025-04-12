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Siirt’te düğün yolunda korkun kaza: 4 yaşındaki Ceren öldü, 4 kişi yaralandı

12.04.2025 - 17:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)

Siirt’te düğün yolunda korkun kaza: 4 yaşındaki Ceren öldü, 4 kişi yaralandı

Siirt’te yakınlarının düğününe giden ailenin içinde olduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Ceren Gevher (4) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siirt-Bitlis kara yolu, Yenice Karakolu mevkisinde meydana geldi. Bitlis’ten Diyarbakır’daki yakınlarının düğününe gitmek için Bitlis’ten yolan çıkan ailenin içinde bulunduğu Taşkın Gevher yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine Siirt ve Bitlis’ten çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ceren Gevher ile otomobil sürücüsü babası Taşkın Gevher, Baykan Devlet Hastanesi’ne, diğerleri ise Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ceren Gevher, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Taşkın Gevher de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ceren'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

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