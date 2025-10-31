Siirt'te dehşet! Aile içi tartışma korkunç sonla bitti

Dehşete düşüren olay Siirt'in Kurtalan ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Aile çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Saldırıda eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.