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Siirt'te buzlanan yolda minibüs ters döndü: 6'sı ağır 12 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ters dönen minibüste 6'sı ağır 12 kişi yaralandı.

09.01.2023 - 14:02 | | DHA
Siirt'te buzlanan yolda minibüs ters döndü: 6'sı ağır 12 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Soğuksu köyü yolunda meydana geldi. Mersin'e düğün için giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHZ 670 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada 6'sı ağır 12 kişi yaralandı.

Siirtte buzlanan yolda minibüs ters döndü: 6sı ağır 12 yaralı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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