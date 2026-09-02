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Siirt Tillo'daki tarihi türbe yeniden ziyarete açıldı

02.09.2026 - 07:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Siirt Tillo'daki tarihi türbe yeniden ziyarete açıldı

Siirt'in Tillo ilçesinde, tadilat ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılan İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.

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Siirt Valiliği himayesinde; Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ve İsmail Fakirullah Camiini Yaptırma, Yaşatma, Onarma, Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfı iş birliğinde yürütülen tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan çalışmaların uzman ekip tarafından gerçekleştirilmesinin ardından tarihi türbe, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yeniden ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

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