Kayseri’de Kültür Yolu Festivali heyecanı: 9 gün boyunca yıldızlar geçidine sahne olacak!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri etabına tüm vatandaşları davet etti. Başkan Büyükkılıç, 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro ve söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar birbirinden renkli organizasyonların Kayserililerle buluşacağını ifade etti.
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Kayseri’de kültür ve turizme yönelik proje, yatırım ve faaliyetleri gerçekleştirerek turizm şehri hedefinde ilerleyen Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri hem yerel hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçiler ile organizasyonlara elverişli hale getirerek kadim şehir Kayseri’nin sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmaya devam ediyor.
Bu çerçevede, zengin tarih, kültür ve turizm potansiyelinin yanı sıra ziyaretçilerini ağırlayacak güçlü altyapısı ve donanımıyla öne çıkan Kayseri, 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne bir kez daha ev sahipliği yapacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında 9 gün boyunca şehrin farklı noktalarında konserler, sergiler, tiyatro ve sahne gösterileri, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve birbirinden renkli kültür sanat faaliyetleri Kayserililerle buluşacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi de festival öncesinde ilgili birimleri, müzeleri, kültür ve sanat mekânları ile festival coşkusuna hazır hale gelirken, şehrin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Soğanlı Vadisi, Koramaz Vadisi, Erdemli Vadisi, Erciyes, Kültepe Kaniş-Karum, Kayseri Kalesi ve Selçuklu eserleri başta olmak üzere çok sayıda tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Kayseri’de vatandaşlar ve şehir dışından gelecek ziyaretçiler, festival coşkusunun yanı sıra kadim kentin zenginliklerini de keşfetme fırsatı bulacak.
Büyükkılıç’tan Kayserililere festival daveti
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel birikime dikkat çekerek, tüm vatandaşları festivale davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin bir kez daha Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusunu yaşayacağını belirterek şunları söyledi:
"Kayseri’miz kadim tarihiyle adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. 6 bin yıllık kültür birikimi, zengin medeniyet dokusu ve eşsiz tabiat güzellikleriyle çok özel bir şehirde yaşıyoruz. Şehrimiz 5-13 Eylül tarihleri arasında bir kez daha Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin coşkusunu yaşayacak. 9 gün boyunca kültürün, sanatın ve eğlencenin birbirinden güzel örnekleri hemşehrilerimizle buluşacak. Kayseri’mizin tarihi ve turistik güzelliklerini keşfetmek, festivalin coşkusuna ortak olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi ve şehir dışından gelecek misafirlerimizi bu güzel organizasyona davet ediyorum."
9 gün boyunca birbirinden ünlü isimler Kayseri’de
Türkiye Kültür Yolu Festivali, 5-13 Eylül tarihleri arasında Kayseri’de birbirinden ünlü sanatçıların konserlerine de sahne olacak. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerde; 5 Eylül’de Mert Demir, 6 Eylül’de Ceza, 7 Eylül’de Ahmet Şafak, 8 Eylül’de Buray, 9 Eylül’de Özcan Deniz, 10 Eylül’de Oğuzhan Koç, 11 Eylül’de Kıraç, 12 Eylül’de Murat Boz ve 13 Eylül’de Sefo Kayserililerle buluşacak. Böylelikle festivalin her gününde farklı bir sanatçı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Kayserililere konser coşkusu yaşatacak.
Kayseri’nin kültürel mirası sergilerle de anlatılacak
Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini sanatla buluşturan sergiler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi’nde "Yaşayan Miras: Kayseri Sergisi" ile "Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri" sergileri, Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi İhtisas Kütüphanesi’nde ise "Hâne" sergisi 5 Eylül itibarıyla sanatseverlerle buluşacak. Festival süresince şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek tiyatro, söyleşi, atölye, sergi, çocuk etkinliği ve diğer kültür sanat faaliyetleriyle Kayseri, 9 gün boyunca adeta büyük bir kültür ve sanat merkezine dönüşecek.
2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri’de kültür ve sanat rüzgârı
Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin ardından kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni de şehrin kültürel tanıtımı açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendiriyor. Başkan Büyükkılıç, 2027’ye uzanan süreçte Kayseri’nin kültürel ve tarihi değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri’mize yakışır şekilde kültürümüzü, sanatımızı, tarihimizi ve medeniyet değerlerimizi daha geniş kitlelere tanıtmaya devam edeceğiz. Türkiye Kültür Yolu Festivali de bu anlamda şehrimiz için çok önemli bir fırsat. 5-13 Eylül tarihleri arasında herkesi Kayseri’mizde bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp 13 Eylül Pazar gününe kadar sürecek etkinliklerin ayrıntılı programına, www.kulturyolufestivali.com resmi internet sitesi ve Türkiye Kültür Yolu Festivali sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.