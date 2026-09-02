Kayseri’de Kültür Yolu Festivali heyecanı: 9 gün boyunca yıldızlar geçidine sahne olacak!

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Kayseri’de kültür ve turizme yönelik proje, yatırım ve faaliyetleri gerçekleştirerek turizm şehri hedefinde ilerleyen Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri hem yerel hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçiler ile organizasyonlara elverişli hale getirerek kadim şehir Kayseri’nin sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmaya devam ediyor.



Bu çerçevede, zengin tarih, kültür ve turizm potansiyelinin yanı sıra ziyaretçilerini ağırlayacak güçlü altyapısı ve donanımıyla öne çıkan Kayseri, 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne bir kez daha ev sahipliği yapacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında 9 gün boyunca şehrin farklı noktalarında konserler, sergiler, tiyatro ve sahne gösterileri, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve birbirinden renkli kültür sanat faaliyetleri Kayserililerle buluşacak.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi de festival öncesinde ilgili birimleri, müzeleri, kültür ve sanat mekânları ile festival coşkusuna hazır hale gelirken, şehrin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Soğanlı Vadisi, Koramaz Vadisi, Erdemli Vadisi, Erciyes, Kültepe Kaniş-Karum, Kayseri Kalesi ve Selçuklu eserleri başta olmak üzere çok sayıda tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Kayseri’de vatandaşlar ve şehir dışından gelecek ziyaretçiler, festival coşkusunun yanı sıra kadim kentin zenginliklerini de keşfetme fırsatı bulacak.



