Siirt Baykan'da 3 yaşındaki kayıp çocuk sağ bulundu

Edinilen bilgilere göre, Obalı köyünde ninesinde ailesiyle misafirlikte olan 3 yaşındaki Emin Göktekin, evin yakınlarında oynarken kayboldu. Ailesi çocuktan haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar sonucu çocuk, evinden yaklaşık 1,5 kilometre mesafede sağ olarak bulundu. Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından sağlık durumumun iyi olması üzerine ailesine teslim edildi.