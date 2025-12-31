Siirt-Batman yolunda araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Batman yolu Kezer mevkiinde 35 COE 204 plakalı otomobil ile kar küreme aracı çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet Yılmaz (78), Sadık Y. (52), Abdurrakıp Y. (44), Bahattin Y. (39) ve Abdulvehap Y. (51) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı Mehmet Yılmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.