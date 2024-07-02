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Sigaraya izmarit vergisi mi geliyor, izmarit vergisi nedir?

Sigara kullanımını azaltmak amacıyla tütün ürünlerinin yasaklanması ve tütün ile alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanunlarda değişiklik yapacağı ve sigaradan izmarit vergisi kesileceği iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu iddiaların ardından sigaraya izmarit vergisine yönelik detaylar sorgulanmaya başlandı. Peki, izmarit vergisi nedir, gerçekten de sigaraya izmarit vergisi mi geliyor?

02.07.2024 - 16:44 |
Sigaraya izmarit vergisi mi geliyor, izmarit vergisi nedir?

Ticaret Bakanlığına, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılması önerisi sunulacağı ve tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için bir çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi teklif edileceği iddia edildi.

İddialara göre İngiltere’de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya’da tütün endüstrisinden “sigara izmariti” vergisi alan modelin incelendiğini belirtti.

Söz konusu iddialara yönelik hükümet kanadından resmi bir açıklama henüz gelmedi.

 

 

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