Sigara satışı yasaklandı mı? Türkiye'de elektronik sigara satışı yasak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım gösterdiği Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı çerçevesinde yaptığı açıklamalarda gençlerin sigara ve elektronik sigara kullanımına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan “Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz.” Dedi.

TÜRKİYE’DE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

Hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı” kapsamında sigara konusunda farkındalık kazandıracak açıklamalar yaptı, ancak söz konusu sigara satışının yasaklandığı iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Sigara yasağı Hollanda’da uygulanacak. Uzun yıllardır taslak hazırlığı yapılan yasağa göre tütün ve tütün ürünlerinden uzak neslin yetiştirilmesi için ülke genelinde market ve süpermarketlerde sigara satışı yapılmayacak.

SİGARA KİMLERE SATILMAYACAK?

Hollanda’da uygulanacak yasak ile tütün ve tütün ürünlerinin satışını daha iyi kontrol edebilmek için, 1 Temmuz itibariyle sigara ve “vape” olarak adlandırılan e-sigaralar gibi tütün ürünleri satış noktaları için kayıt zorunluluğu getirilirken Süpermarketlerde sigara satışı resmen yasaklanmış oldu.

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Konuya ilişkin Devlet Sekreteri Maarten van Ooijen kararla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, sigarayı bırakmayı kolaylaştırmak ve başlamayı zorlaştırmak için sürekli yeni adımlar atacaklarını ifade etti.

Hükümetin bu konuda önümüzdeki yıllarda tütün ve tütün ürünlerinin satış noktaları ile ilgili yaptığı planlamaya göre, 2030 yılında benzin istasyonlarına satış yasağı getirilecek. 2032 yılından itibaren ise bu ürünler sadece özel mağazalarda satılabilecek.