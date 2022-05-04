Side antik kentine bar açtılar!

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti’nde tarihi M.S. 150 yıllarına dayanan ve tanrıça ‘Athena’ adına yapılan tapınağın kazı alanına açılan kapı ve çevresi, özel mülkiyet içinde ‘Apollon’ ismiyle faaliyete geçirilen gece kulübünün giriş kapısı olarak yeniden düzenlendi.

KORKULUKLAR KALKTI

2 Mayıs Pazartesi günü açılışı yapılan Gece Kulübü için M.Ö. 7’nci yüzyıla kadar giden tapınakların bulunduğu alanda, dünyaca ünlü ‘Apollon’ tapınağının hemen karşısında çok detaylı çalışmalar yapıldı. Tapınağın giriş kısmını çevreleyen ve eserlerin korunması için yerleştirilen ahşap korkuluklar açılıştan bir gün önce tamamen kaldırıldı.

X-RAY CİHAZI KONULDU

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin gezdiği alanlar demir levhalarla kapatıldı. Ayrıca kulübün girişi olarak kullanılan tarihi kapının önüne müşterilerinin toprak zeminde yürürken zorlanmaması için yaklaşık 10 metre uzunluğunda kırmızı halı serildi. Dahası binlerce yıllık kapının hemen önüne X-Ray cihazı yerleştirildi, müşteri karşılama masaları kuruldu. Ayrıca giriş alanının fark edilmesi için giriş alanının tamamı özel bir uygulamayla ışıklandırıldı.

'MÜZE' ZANNETTİLER

Tapınağı görmek için bölgeye gelen birçok turist, ışıklandırılan alanın müze olduğunu düşünerek bu bölgeye yöneldi. Ancak tapınak girişindeki güvenlik personeli, alanın özel işletme olduğunu söyleyerek turistleri bölgeden uzaklaştırdı. Daha önce sadece Restoran olarak kullanılan özel mülkün arka bölümdeki giriş kapısı ise yeni kapı açılınca devre dışı bırakıldı.

UYARDIK, DİNLEMEDİLER

Bölgedeki kazı çalışmalarında görev alan ancak isminin açıklanmasını istemeyen uzmanlar, Hürriyet’e şöyle konuştu: “Özel mülk üzerinde daha önce sadece restoran vardı. Restoranın girişi de arka bölümdeydi. Ancak gece kulübü çalışması yapılınca mekânın kapısını hiçbir izin olmadan ön tarafa taşıdılar. Biz işletme yetkililerini birkaç kez uyardık ancak kimse bizi dikkate almadı ve maalesef bu görüntü ortaya çıktı. Burada sadece kapıyla ilgili sorun yok. Işıklandırmalar ve yüksek ses de eserler için olumsuz bir etki yaratıyor. İmaj açısından da çok kötü. Binlerce yıllık bir tarihin içinden spot ışıkları fışkırıyor. Koca yapıyı resmen pavyon gibi düzenlemişler.”

BUNA İZİN VERMEYİZ

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Böyle bir görüntüye kesinlikle izin verilemeyeceğini kaydeden Zoroğlu, “Bu kapının açılmasıyla ilgili daha önce de bazı girişimler olmuş ancak arkadaşlarımız engellemiş. Hatta kazı başkanımız bizzat tutanak tutulması için talimat vermiş. İşletmenin açıldığı gün de uyarı yapılmış ancak gecenin ilerleyen saatlerinde maalesef kapıyı yeniden açmışlar. Bundan sonrası için biz gerekli tüm önlemleri alıyoruz” diye konuştu.

Side Müzesi Müdürü Özay Özgür ise yaptığı açıklamada “Maalesef tüm uyarılarımıza rağmen Athena tapınağının bulunduğu bölgeyi bu şekilde kullanmışlar. Hemen alana bir arkeolog arkadaşımızı gönderdik. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerine de haber verdik. Yapılan şey tamamen usulsüz. Bu kapının bir daha böyle kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

SİDE ANTİK KENTİ

Side Antik Kenti M.Ö. 7’nci yüzyılda kurulmuş olan tarihin en önemli yerleşim yerleri içerisinde bulunuyor. Pamfilya bölgesine ait olan bu tarihi kente, ilk imparatorluk Lidya Krallığı girmiş ve uzun yıllar bu hükümdarlık içerisinde kalmıştır. Daha sonra Pers Krallığı’na geçiş yapan Side Antik Kenti, Büyük İskender’in bölgeyi istemesi ile Makedonya Kralı’na geçmiştir. Bunun yanı sıra Romalılar ile Bizanslılar ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da egemenliğinde bulunan en önemli tarihi kentlerden biridir.

Muhteşem bir manzarası olması ile beraber savunma açısından bölgenin önemli merkezleri arasında bulunuyor. Birçok farklı hükümdarlığın egemenliğine giren Side Antik Kenti dünya çapında büyük bir ilgi görüyor. Özel sütunlar, mimari açıdan oldukça etkili tapınaklar, tiyatro ve daha birçok tarihi eser yer alıyor. Side Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları Anadolu Üniversitesi’nce sürdürülüyor. Kazı çalışmalarında, her geçen gün yeni bulgulara ulaşılıyor. Kazı Başkanlığı ise Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı yapıyor. (Salim Uzun / Hürriyet)