Siccin 7 ne zaman çıkacak, vizyona ne zaman girecek?

Siccin serisinin ilk filmi 2014 yılında vizyona girdi. Serinin devam filmlerinden 7. Seri yolda. Korkunun doruklarda olacağı filmin SİCCİN 7 fragmanı yayınlanınca filmin vizyona gireceği tarihi sorgulanıyor.

SİCCİN 7 NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Siccin 7, 14 Haziran 2024 tarihinde yayın sürecine başlıyor. 1 saat 34 dakika sürecek olan filmin yönetmeni ise Alper Mestçi.

SİCCİN 7 KONUSU NE?

Siccin 7, mafyadan kaçıp ailesiyle birlikte yerleştiği konakta korkunç olaylar yaşayan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Doktor olan Kemal, çocuk dilenci mafyasıyla yaptığı kanlı pazarlık sonrasında mesleğin bırakıp kaçmak zorunda kalır ve ailesiyle birlikte amcasının konağına yerleşir. Kemal'in, kızını kurtarmak için bulaştığı sır, alzheimer hastası olan annesi Lale'nin zihninin karanlığıyla birleşince konakta paranormal bir kabuslar labirentine dönüşür. Bu sırada Meral, zor zamanlar geçiren aileye yardımcı olmak için eve girer. Ancak onun asıl niyeti, 2018'in Kara Ay'ında yapılan bir ayinin şartlarını yerine getirebilmektir.

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