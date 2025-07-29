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GündemSıcak hava bunaltmaya devam ediyor! Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı
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Sıcak hava bunaltmaya devam ediyor! Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı

29.07.2025 - 23:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Sıcak hava bunaltmaya devam ediyor! Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bugün en yüksek sıcaklık 48,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölçülürken, Kızıltepe'yi 48,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ve 47,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçeleri izledi.

Öte yandan, gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde seyretmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller ise şöyle:

İLSICAKLIK (C°)
Mardin48,3
Şırnak48,1
Şanlıurfa47,7
Tokat47,2
Siirt46,6
Diyarbakır46,7
Çorum46,4
Gaziantep46,3
Sinop45,8
Batman45,6
Amasya44,9
Artvin44,6
Kilis44,5
Çankırı44,4
Eskişehir44,3
Kastamonu43,9
Kırıkkale43,9
Adıyaman43,8
Ankara43,5
Sivas43,5
Karabük43,3
Malatya43,3
Kırşehir43,1
Samsun43,1
Kahramanmaraş42,9
Elazığ42,7
Yozgat42,7
Erzincan42,6
Kayseri42,4
Konya42,3
Hatay42,1
Bingöl41,8
Gümüşhane41,6
Aydın41
Bilecik41
Nevşehir41
Aksaray40,9
Tunceli40,9
Ordu40,5
Giresun40,4
Muş40,4
Zonguldak40,1
Manisa40

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