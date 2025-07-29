Sıcak hava bunaltmaya devam ediyor! Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bugün en yüksek sıcaklık 48,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölçülürken, Kızıltepe'yi 48,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ve 47,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçeleri izledi.

Öte yandan, gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde seyretmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller ise şöyle: