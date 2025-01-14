Sibirya soğukları fena vurdu! Termometreler eksi 24'ü gördü, resmen su havada buz tuttu

Sakarya'da etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, bazı bölgeler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında şehir genelinde etkisini gösteren soğuk hava yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

KAR KALINLIĞI 8 SANTİMETREYE KADAR YÜKSELDİ

Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında bölge beyaza büründü, kar kalınlığı yaklaşık 8 santimetreye kadar yükseldi.

GÖLE EKSİ 24'Ü GÖRDÜ

Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Göller, akarsu ve dereler buz tutarken bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Vatandaşların dışarıya bıraktığı askılıklar donarken kırağı görsel şölen de oluşturdu.

Ardahan'da bir haftadır etkili olan soğuk havanın etkisiyle buzdan sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde, geceleri yaşanan soğuklar nedeniyle oluşan kırağı ağaçları süslerken, araçların kapı kolları, dikiz aynaları ve askılıklarının buz tutması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

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Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan'da ise eksi 15 derece olarak ölçüldü.

KARTEPE KARA TESLİM!

Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kartepe'nin yüksek kesimlerinde, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de zaman zaman etkisini artıran kar, yeşil alanları beyaza bürüdü. Bazı noktalarda kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

EDİRNE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edirne’nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında aileleriyle evlerinden çıkan çocuklar, parklarda kartopu oynarken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının giderek arttığı şehir merkezinde çocuklar aileleri ile birlikte evlerinden çıkarak parklarda kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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SOĞUK HAVA KEPENK KAPATTIRDI

Eskişehir'de seyyar olarak hizmet veren çok sayıda esnaf, soğuk hava şartları nedeniyle kepenk kapattı.

Kent genelinde soğuk hava şartlarının ve yağmur yağışının hakim olduğu şu günler, seyyar esnafı zor durumda bırakıyor. Özellikle cadde ve sokakların belirli noktalarında seyyar olarak hizmet veren esnaf, soğuk hava karşısında çözümü kepenk kapatmakta buldu. Sifon limonata ve simit tezgahları, kepenkleri kapalı şekilde hava şartlarının düzelmesini bekli