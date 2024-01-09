GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
ABONE OL

'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

09.01.2024 - 09:15 | | ANKARA, (DHA)
'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 'Sibergöz-12' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince yürütülen operasyonlarda, İzmir'de oltalama sitesi üzerinden araç satış ilanı vererek araç bedeli, kargo bedeli gibi bahanelerle haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı.

'Kiralık bungalov' teması kullanarak oluşturulan oltalama sitesinden Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'daki vatandaşlardan kapora bedeli, kiralama ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

E-ticaret siteleri üzerinden 'konteyner, telefon, makine' ilanları vererek Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir'deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora bedeli, ürün ücreti adı altında haksız kazanç sağladığı tespit edilen 39 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

Muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına yönelik hizmet veren, vatandaşlara vergi, trafik cezası ve benzeri ödemelerinin bulunduğu, ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağını söyleyip, vergi tutarının üzerinde para talep ederek haksız kazanç sağlayan 13 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi. (DHA)

 

GÜNCEL HABERLER

Polat çiftinin kremleri köylüleri isyan ettirdi! CİMER’e ve jandarmaya başvurdular

Polat çiftinin kremleri köylüleri isyan ettirdi! CİMER’e ve jandarmaya başvurdular

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Plakalarda yeni dönem başladı, zorunlu olacak

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Plakalarda yeni dönem başladı, zorunlu olacak

Kaza yapan otomobilin hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı! Ölen olmadı

Kaza yapan otomobilin hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı! Ölen olmadı