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SGK'dan hastanelerle ilgili flaş karar! Ve artık değişti

SGK'dan son dakika açıklaması! Hastanelerle ilgili flaş karar! Ve artık değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki sigortalı hasta kabulü anlaşması feshedilerek özel hastanelerin bütün branşlarda sigortalı hasta kabul etmesi sağlandı.

31.05.2022 - 12:07 | | DHA
SGK'dan hastanelerle ilgili flaş karar! Ve artık değişti

SGK'dan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan 'Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi' ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verildiği belirtilerek, "Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nın yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarında vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek" denildi.

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