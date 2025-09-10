Haberin Devamı

Emeklilik veya diğer aylık hak ediş durumlarında, ödemenin hak edildiği tarih ile bankaya yattığı tarih arasında geçen sürede biriken tutar, birçok vatandaş için merak konusu olabiliyor. Bu birikmiş meblağın ne anlama geldiği ve nasıl çekileceği, özellikle ilk kez aylık alacak kişiler için önemli bir bilgidir.

SGK birikmiş aylık tutarı ne demek?

SGK birikmiş aylık tutarı, aylığınızın hak edildiği tarih ile ödemenizin yapıldığı tarih arasında geçen sürede biriken toplam para miktarıdır. Örneğin, emeklilik hakkını kazanan bir kişinin aylığı ayın 1'inde başlıyor ancak bankaya ödemesi ayın 20'sinde yapılıyorsa, bu aradaki günlerde biriken para "birikmiş aylık tutarı" olarak adlandırılır. Bu tutar, genellikle ilk maaşla birlikte veya ayrı bir ödeme olarak bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibine verilir. Eğer bankadan iki kez para çekimi yapıldıysa, bu birikmiş tutarın ödenmiş olduğu anlamına gelebilir.

SGK birikmiş aylık tutarı nasıl çekilir?

Birikmiş aylık tutarınız bankadan çekilebilir duruma geldiğinde, bu parayı alabilmek için ilgili banka şubesine gitmeniz yeterlidir. İşlem adımları şu şekildedir:

Herhangi bir banka şubesine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız ile gidin.

Gişe görevlisine " Emeklilik dolayısıyla biriken paramı almak istiyorum " şeklinde talebinizi iletin.

" şeklinde talebinizi iletin. Görevli gerekli işlemleri yaptıktan sonra, birikmiş tutarınız yaklaşık 30 dakika içinde mevcut banka hesabınıza aktarılır.

Para hesabınıza geçtikten sonra ATM'den veya banka gişesinden kolayca çekebilirsiniz.

Bu ilk ödemeden sonraki aylıklarınız ise size atanan tahsis numaranızın son hanesine göre belirlenen ödeme gününde düzenli olarak hesabınıza yatırılacak ve bu aylıkları doğrudan ATM'lerden çekebileceksiniz.