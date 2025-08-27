Haberin Devamı

Türkiye'de Temmuz-Aralık 2024 dönemi için emekli maaşlarına yapılan yüzde 16,67 oranındaki zammın ardından, emeklilerin alacakları yeni maaş tutarları ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı 14.469 TL'den 16.881 TL'ye yükselirken, en yüksek emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Özellikle SSK (4A) kapsamındaki emekliler, yeni dönemde maaşlarında nasıl bir artış olacağını araştırıyor.

SGK 4A en yüksek emekli maaşı ne kadar?

SSK (4A) kapsamında ödenen emekli maaşlarının üst sınırı, her dönem olduğu gibi bu zam döneminde de en çok araştırılan konuların başında geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan zam oranıyla birlikte emekli maaşlarına yüzde 16,67 oranında artış yapıldı. Yapılan açıklamalarda en düşük maaş tutarı net olarak belirtilse de, en yüksek emekli maaşı için resmi olarak açıklanmış sabit bir üst sınır bulunmuyor.

En yüksek maaş, emeklinin prime esas kazançları, prim gün sayısı, hizmet süresi ve yaşı gibi birçok kişisel faktöre göre değişiklik gösteriyor. Ancak yapılan zam sonrasında güncellenen maaş skalalarına bakılarak bir tahmin yürütmek mümkün. Veriler incelendiğinde, 30.000 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşının 35.001 TL olduğu görülüyor. Buradan yola çıkarak, SSK'dan en yüksek maaşı alan emeklilerin bu tutarın üzerinde, yaklaşık 35.000 - 40.000 TL bandında veya daha yüksek maaşlar alabileceği öngörülebilir.

En yüksek maaşın net olarak öğrenilebilmesi için her emeklinin kendi bireysel koşullarını dikkate alması gerekiyor. Kesin ve kişiye özel maaş tutarını öğrenmenin en doğru yolu, e-Devlet üzerinden "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" hizmetini kullanmak ya da doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iletişime geçmektir.