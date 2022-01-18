Sezen Aksu'nun şarkı sözleri tartışma konusu oldu! Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Babacan'a saydırdı ' Rey için ana babasını satanlar...'

Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemiğe neden oldu. Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak 'Minik Serçe'nin, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..."



ifadeleri tartışma konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Aksu'ya tepki gösterenler arasında siyasiler de vardı.MHP Lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada şarkıcı Sezen Aksu’yu eleştirip "Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hz. Adem ile Hz.Havva’ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir” dedi. Aksu'ya AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz "Modanız geçti" diyerek sitem etti.

DİYANET TEPKİ GÖSTERDİ

Sezen Aksu'yla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da açıklama yaptığı. Diyanet'in açıklamasında dini değerlere hassasiyet çağrısı yapılarak, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" denildi.

DİYANET-SEN: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas ise sanatçıların halkın değerleri noktasında daha duyarlı olması gerektiğini belirterek Hazreti Adem ve Havva’nın yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yaptı. Açıklamada şöyle denildi "Aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem’e cahil demek kimsenin haddi değildir. Halkın dini değerlerini aşağılayan bu sözlerden dolayı genel merkezimiz tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Halkın dini değerlerini alenen aşağılayan Sezen Aksu hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacağız. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bütün kutsal dinlerin ortak paydasıdır. Onlara karşı kullanılan ‘cahil’ yakıştırması, ortak dini değer ve sembol olan kişilerin bu şekilde aşağılanması halka mal olmuş bir sanatçıya yakışmamıştır. Sözlerinizle kast ettiğiniz genel olarak insanın cahilliğine vurgu olabilir ancak, bunu tüm kutsal dinlerin ortak değeri Hazreti Adem ve Havva üzerinden yaptığınızda ne halkımız ne de sendika olarak bizler buna müsamaha gösteremeyiz. Derhal halkımızdan özür dilemenizi ve gerekli açıklamayı yapmanızı bekliyoruz.”

BİR GRUP AVUKAT ŞİKAYETÇİ OLDU

Ankara’da bir grup avukat ve vatandaş ise Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.‘Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözlerine yönelik suç duyurusunda bulunan avukatlar, sanatçının bu ifadelerinde Hz. Adem ve Hz. Havva'yı toplumda itibarsızlaştırmanın hedeflendiğini ve bu söylemin İslam dinine inanan vatandaşlar üzerinde haklı bir öfke uyandırdığını belirtti. Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Avukat Mikail Yılmaz şu ifadeleri kullandı:“Şüpheli, kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, İslam Peygamberi ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında kamuya açık bir şekilde dini toplumda saygınlığını aşağılayacak şekilde ifadeler kullanmıştır. Bu ifadelerle şüpheli, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı itibarsızlaştırmayı hedeflemiştir. Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin Youtube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişinin şüpheliye karşı ifade ettiği gibi kamuoyunda ve basın yayın organlarında şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur. TCK'nın 216/3 ve 218'inci maddeleri mucibince tecziyelerine karar verilmek üzere haklarında kamu davası açılmasına, evvelemirde TCK 54 ve 55'inci maddeleri ve CMK 123 mucibince eşya ve kazanç müsaderesine, ayrıca 5651 sayılı Kanun uyarınca içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilmesini talep ediyoruz.”

CUBBELİ AHMET HOCA TEPKİ GÖSTERDİ

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Sezen Aksu'ya tepki gösterdi. Ünlü ""Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm ve eşi Havvâ Vâlidemize câhil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allâh-u Teâlâ'nın: ‘Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti’ buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan râzı olup olmadığını anlamak için bu kıstâs yeterlidir" dedi.

BABACAN: SEZEN AKSU'NUN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ

Aksu'ya bazı sanatçılar ve siyasiler de destek verdi. Destek verenlerler arasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da vardı. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" dedi. Sanatçılar Mustafa Sandal, Seda Sayan, Demet Akalın da Aksu'ya destek mesajları paylaştı.

CÜBBELİ AHMET HOCA'DAN BABACAN'I SERT SÖZLER

Daha önce bu konuda fikrini beyan eden Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü Sezen Aksu'nun şarkısında geçen Hz. Havva ve Hz. Adem için ifadeleri üzerine bu defa ona destek olan DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı. Babacan'ın Sezen Aksu'ya yaptığı desteğe tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca Hz. Adem ve Hz. Havva'nın insanlığın ilk atası olmasına atıfla "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" eleştirisinde bulundu.

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

"Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"