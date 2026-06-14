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Seyir halindeki tırdan ayrılan dorseye otomobil çarptı

14.06.2026 - 22:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Seyir halindeki tırdan ayrılan dorseye otomobil çarptı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde seyir halindeki tırdan ayrılarak orta şeritte duran dorseye otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti 3'üncü Viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 41 NJ 550 plakalı tırın dorsesi, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çekiciden ayrıldı.

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Kontrolden çıkarak bir süre geriye doğru savrulan dorse, otoyolun orta şeridinde durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen M.Z. yönetimindeki 34 BEF 793 plakalı otomobil, yoldaki dorseye çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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