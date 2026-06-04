Seyir halinde bir anda alev aldı: Şişli'de araç küle döndü

Yangın, saat 18.15 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 06 YD 927 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Bunun üzerine sürücü aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Otomobil ise kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.