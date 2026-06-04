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Seyir halinde bir anda alev aldı: Şişli'de araç küle döndü

04.06.2026 - 07:45Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Seyir halinde bir anda alev aldı: Şişli'de araç küle döndü

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir araç seyir halinde bir anda alev aldı. Kısa sürede küle dönen aracı itfaiye söndürdü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 06 YD 927 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Seyir halinde bir anda alev aldı: Şişlide araç küle döndü

Bunun üzerine sürücü aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Otomobil ise kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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