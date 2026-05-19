Seyir halinde alev aldı anında küle döndü!
19.05.2026 - 09:50
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halinde alev alan araç kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Hacıosman - Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. Aksel A.(19) idaresindeki seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Bunun üzerine sürücü aracı durdurup otomobilden indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.