Sevgiliye gönderilecek Miraç Kandili mesajları 2026: Eşe ve sevgiliye özel anlamlı Miraç Kandili mesajları & sözleri & tebrikleri

Haberin Devamı

Miraç gecesi, sevginin dua ile taçlandığı en müstesna zamanlardan biridir. Bu mübarek gecede, yanınızdaki veya uzağınızdaki sevdiğinize göndereceğiniz bir mesaj, aranızdaki bağı manevi bir huzurla güçlendirebilir.

İşte eşe ve sevgiliye gönderilecek kısa, uzun, anlamlı ve dualı Miraç Kandili tebrikleri...

SEVGİLİYE GÖNDERİLECEK MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI



"Gönlümün nuru, hayatımın en güzel duası... Miraç mucizesinin feyzi yüreğine dolsun, bu mübarek gece bize hep huzur getirsin. Kandilin mübarek olsun sevgilim."



"Sen benim bu dünyadaki en güzel nasibimsin. Bu gece ettiğim tüm duaların içinde sen varsın. Rabbim bizi iki cihanda da ayırmasın. Miraç Kandilin mübarek olsun."



"Semaya açılan ellerin boş dönmediği bu kutlu gecede, kalbimdeki yerin için şükrediyorum. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun canım sevgilim."







"Gül yüzün hiç solmasın, kalbin huzurla dolsun. Seninle nice kandillere sağlıkla yürümek nasip olsun. Hayırlı kandiller bir tanem."

EŞE GÖNDERİLECEK MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI (DUYGUSAL VE DUALI)



"Hayat arkadaşım, can yoldaşım... Evimizin bereketi, gönlümün huzuru olan seninle bir kandile daha ulaşmanın şükrü içindeyim. Rabbim yuvamızdan huzuru eksik etmesin. Miraç Kandilin mübarek olsun."



"Sen benim seccademdeki en samimi duamsın. Miraç gecesinin bereketi üzerine, nuru evimize olsun. Seni ve sevgini bana veren Allah’a hamdolsun. Hayırlı kandiller eşim."



"Bu mübarek gecede ellerimi semaya her açtığımda, seninle yaşlanmayı ve seninle cennette de komşu olmayı diliyorum. Kandilin mübarek, duaların kabul olsun hayat arkadaşım."