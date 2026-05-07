Sessiz Havalimanı nedir, nasıl işler? Sabiha Gökçen'de uygulama başlıyor!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) 10 Mayıs'ta büyük bir değişikliğe gidiyor. Alınan karar ile birlikte havalimanı içerisinde anons yoğunluğu azalacak.

SESSİZ HAVALİMANI UYGULAMASI NEDİR?

Terminal içerisinde yapılacak yeni düzenleme ile acil durumlar, güvenlik bildirimleri ve operasyonel haller dışında terminal genelinde anons yapılmayacak. Yolcuların daha sakin ve daha az gürültülü bir terminal deneyimi sağlayacak.

Uçuş bilgilerinin artık ağırlıklı olarak dijital ekranlar, havayolu uygulamaları ve SMS bildirimleriyle alacak.

Anlık olarak yapay zeka destekli dijital asistanlar ile kapı yönlendirmeleri ve terminal hizmetlerinin bilgilendirmeleri sağlanacak.

Yolcular uçuş bilgilerini kolayca takip edebileceğini için seyahat ile ilgili süreçleri tek bir dijital kanal üzerinden yönetecek.

Dünya genelinde birçok havalimanında hali hazırda var olan Sessiz Havalimanı uygulaması artık Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. Sessiz Havalimanı uygulaması ile yolcuların boarding kapılarındaki ekranları daha yakından takip etmeleri önem kazanacak.