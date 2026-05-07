GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSessiz Havalimanı nedir, nasıl işler? Sabiha Gökçen'de uygulama başlıyor!

Sessiz Havalimanı nedir, nasıl işler? Sabiha Gökçen'de uygulama başlıyor!

07.05.2026 - 12:24Güncellenme Tarihi:
Sessiz Havalimanı nedir, nasıl işler? Sabiha Gökçen'de uygulama başlıyor!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uygulanacak Sessiz Havalimanı Uygulaması 10 Mayıs'ta başlıyor. Yolculara daha güvenli ve modern bir seyahat deneyimi yaşatacak uygulama hakkında detaylar belli oldu. 10 Mayıs'ta başlayacak Sessiz Havalimanı Uygulaması nedir, nasıl işler? İşte detaylar...

Haberin Devamı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) 10 Mayıs'ta büyük bir değişikliğe gidiyor. Alınan karar ile birlikte havalimanı içerisinde anons yoğunluğu azalacak.

SESSİZ HAVALİMANI UYGULAMASI NEDİR?

Terminal içerisinde yapılacak yeni düzenleme ile acil durumlar, güvenlik bildirimleri ve operasyonel haller dışında terminal genelinde anons yapılmayacak. Yolcuların daha sakin ve daha az gürültülü bir terminal deneyimi sağlayacak.

Sessiz Havalimanı nedir, nasıl işler Sabiha Gökçende uygulama başlıyor

Uçuş bilgilerinin artık ağırlıklı olarak dijital ekranlar, havayolu uygulamaları ve SMS bildirimleriyle alacak.

Anlık olarak yapay zeka destekli dijital asistanlar ile kapı yönlendirmeleri ve terminal hizmetlerinin bilgilendirmeleri sağlanacak.

Yolcular uçuş bilgilerini kolayca takip edebileceğini için seyahat ile ilgili süreçleri tek bir dijital kanal üzerinden yönetecek.

Sessiz Havalimanı nedir, nasıl işler Sabiha Gökçende uygulama başlıyor

Dünya genelinde birçok havalimanında hali hazırda var olan Sessiz Havalimanı uygulaması artık Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. Sessiz Havalimanı uygulaması ile yolcuların boarding kapılarındaki ekranları daha yakından takip etmeleri önem kazanacak.

Güncel Haberler

Muğla'da gezginci arıların yayla yolculuğu başladı! 5 yıllık kuraklık bitti, rekor üretim yolda
#Gündem

Muğla'da gezginci arıların yayla yolculuğu başladı! 5 yıllık kuraklık bitti, rekor üretim yolda

Eşini öldürmeye gitti, baldızı ve kayınvalidesiyle çatıştı! Damadın ölümü onun elinden oldu
#Gündem

Eşini öldürmeye gitti, baldızı ve kayınvalidesiyle çatıştı! Damadın ölümü onun elinden oldu

7 milyon TL'lik kasayı çaldılar, arka sokakta yakalandılar! İstanbul'da suç ortağı aranıyor
#Gündem

7 milyon TL'lik kasayı çaldılar, arka sokakta yakalandılar! İstanbul'da suç ortağı aranıyor