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Sesler gelince fark edildi! Ehliyet sınavına hazırladığı düzenekle girdi :Kulaklığı hastanede anca çıkarabildiler

08.05.2025 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)

Sesler gelince fark edildi! Ehliyet sınavına hazırladığı düzenekle girdi :Kulaklığı hastanede anca çıkarabildiler

Kırklareli'nde ehliyet sınavına giren M.Y. kopya düzeneğiyle yakalandı. M.Y.'nin kulağına taktığı kulaklık ise hastanede tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

Kırklareli Şehit Astsubay Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ehliyet sınavına giren M.Y.'nin üzerinden sesler geldiğini duyan gözetmen, durumu polise bildirdi.

Salona gelen polis ekipleri, kontrolünde, M.Y.'nin kulağına dışarıdan görünmeyecek şekilde yerleştirilmiş kulaklık, kamera düzeneği içeren kauçuk kaplamalı kopya cihazı, sim kart ve ses cihazı tespit etti. M.Y.'nin kulağının içine yerleştirdiği kulaklık çıkarılamayınca hastaneye götürüldü.

Kulaklığı hastanede tıbbi müdahaleyle çıkarılan M.Y. hakkında işlem başlatıldı.

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